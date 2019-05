Siete países quieren que la OEA condene el arresto de opositor venezolano

Siete países -Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Perú- quieren que mañana la Organización de Estados Americanos (OEA) apruebe una resolución para condenar el arresto del primer vicepresidente de la Asamblea Nacional venezolana, el opositor Édgar Zambrano.



El texto será presentado durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA que fue convocada ante la decisión que tomó la chavista Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de retirar la inmunidad parlamentaria a siete diputados de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición.



La resolución busca rechazar la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente, integrada solo por fieles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y respaldar a la Asamblea Nacional.



En concreto, el texto resuelve: «rechazar la violación de la inmunidad parlamentaria de los diputados de la Asamblea Nacional de Venezuela, legítimamente constituida a través del voto popular, por constituir una vulneración del Estado de Derecho y de la división de poderes».



Además, las siete naciones que presentaron la resolución buscan «condenar la detención del Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional Edgar Zambrano Ramírez, exigiendo su inmediata libertad».



También piden «el cese de la persecución y hostigamiento de los diputados indebidamente procesados, y que se garantice la protección de su integridad física y de sus familiares».



Para ser aprobada, cualquier resolución necesita el voto a favor de 18 de los 34 países que son miembros activos de la OEA (Cuba pertenece al organismo pero no participa desde 1962).



Por tanto, el texto no es definitivo y podría ser modificado durante la sesión de mañana lunes, que comenzará a las 16.00 hora local (20.00 GMT).



Diez diputados de la opositora Asamblea Nacional, entre ellos Zambrano, han sido acusados de participar en el fallido levantamiento militar liderado el 30 de abril por el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por 54 naciones.



Zambrano fue detenido el miércoles por los servicios de inteligencia venezolanos.



La detención tuvo un toque surrealista: Zambrano se negó a salir de su vehículo, por lo que los oficiales del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) ordenaron que el automvil fuera trasladado con una grúa hasta el Helicoide, sede en Caracas de ese cuerpo de inteligencia.



Venezuela atraviesa un pico de tensión política desde el pasado enero, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años que no reconoce la oposición y parte de la comunidad internacional y, en respuesta, Guaidó se proclamó presidente interino del país, tras lo cual fue reconocido como tal por 54 países.



La OEA declaró el 10 de enero ilegítima la toma de posesión de Maduro, pero no ha aprobado ninguna resolución que específicamente reconozca a Guaidó como presidente de Venezuela.



De manera bilateral, la mayor parte de los países de la OEA han reconocido como presidente interino de Venezuela a Guaidó, que también ha recibido el respaldo del secretario general del organismo, Luis Almagro.

Fuente: EFE