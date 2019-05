Venta de entradas para el partido LIGA vs. Club Deportivo Gloria

Este miércoles salieron a la venta las entradas para el partido que se disputará entre Liga de Quito y el Club Deportivo Gloria.

Las localidades podrán ser adquiridas en el portal del equipo albo y están valoradas de la siguiente manera: general $5, tribuna $8 y palco $15. Al momento de la compra se debe tomar en cuenta que la emisión de boletos para niños por adulto como máximo es uno, el mismo que debe ser solicitado para la misma localidad y puesto contiguo.

La prensa, por otra parte, solo podrá ingresar con el carné autorizado por la LigaPro y las cabinas y los palcos de prensa tienen una capacidad definida.

En este partido no se permitirá el ingreso de banderas y/o trapos de medidas no autorizadas, extintores, bengalas, correas, botellas y demás objetos que propicien la alteración del orden. No se permitirá el acceso de personas con objetos cortopunzantes o que representen un peligro para la integridad de los asistentes, además no está autorizado el ingreso de mascotas.