Acusados de violación, pornografía infantil y tráfico de personas comparecen ante tribunal de Los Ángeles

La iglesia cristiana envuelta en escándalo de pornografía infantil, violación y tráfico de personas asegura que no contrademandará.

El autoproclamado apóstol de Jesucristo de La Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, de 50 años, fue acusado este miércoles en su comparecencia ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, de violación a menor, tráfico de personas, producción de pornografía infantil y otros 26 cargos de delitos graves que habría cometido entre 2015 y 2018.

Un juez elevó la fianza de Joaquín García el martes de $25 millones a $50 millones después de que los investigadores llevaran a cabo órdenes de registro adicionales.

La poderosa iglesia La Luz del Mundo, con sede en Guadalajara (oeste de México), se ha visto sacudida por la mayor polémica en sus más de 90 años de historia por la detención en Estados Unidos de su líder, acusado de delitos sexuales.

En varias ocasiones la agrupación religiosa ya había sido blanco de acusaciones de abuso sexual, pero ahora enfrenta numerosos cargos en California, donde la iglesia cuenta con miles de seguidores.

Defense lawyer Dmitry Gorin calls La Luz Del Mundo (Light of the World) church leader Naason Joaquin Garcia's $50 million bail "outrageous and unreasonable" pic.twitter.com/Bq0JtNe3dG