Acusan a mujer de homicidio culposo luego de recibir un disparo en el vientre estando embarazada

Una mujer de 27 años es acusada de homicidio culposo, luego de recibir un disparo en el vientre. El hecho se registró en Alabama, Estados Unidos.

Marshae Jones, recibió el disparo por parte de otra mujer, mientras sostenían una discusión por el padre del pequeño que se encontraba en camino. La pelea se produjo en diciembre pasado, cuando Jones tenía cinco meses de embarazo.

Por su parte, la atacante identificada como Ebony Jemison, de 23 años, fue acusada de homicidio culposo, pero el jurado se negó a imputarla después de que la policía dijera que Jones inició el pleito y Jemison disparó en defensa propia.

Defensores de los derechos de las mujeres han expresado su indignación después de las declaraciones del policía Danny Reid, quien manifestó que «la única verdadera víctima es el feto», quien fue involucrado en el pleito de manera innecesaria cuando era responsabilidad de su madre mantenerlo lejos del mal.

Today, Marshae Jones was indicted for homicide when someone shot her in the stomach while she was pregnant, ending her pregnancy. They said she «started it.» The shooter went free. This what 2019 looks like for a pregnant woman of color without means in a red state. This is now.