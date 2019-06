Andy Murray vuelve a las canchas

El torneo sobre hierba de Queen’s se ha convertido en el refugio de un Andy Murray que, por segundo año consecutivo, retornará al circuito en el pasto londinense, aunque esta vez, solo en dobles.



El tenista de Dunblane anunció antes de la disputa del pasado Abierto de Australia su renuncia a seguir luchando sobre las pistas contra el dolor. Entonces, en una dramática rueda de prensa en Melbourne, el exnúmero uno del mundo dijo basta y confirmó su intención de retirarse a lo largo de este año, a ser posible en el Grand Slam que le encumbró, Wimbledon.



Sin embargo, Murray, gladiador dentro y fuera de la pista, se operó por segunda vez de la cadera, le colocaron una prótesis y avistó una vuelta a coger la raqueta que se hace realidad entre las coquetas paredes de Queen’s.



Los dolores en los desplazamientos y la falta de ritmo han provocado que Murray haya decidido apartar el individual y centrarse por ahora en el dobles. En Queen’s, formará pareja con el español Feliciano López e intentará levantar un título que conquistó en cinco ocasiones en individual, pero nunca en dobles.



Sus rivales no serán un obstáculo fácil eso sí. Un sorteo endiablado les emparejó con los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, primera pareja del mundo en la ‘Race’, primeros cabezas de serie del torneo y campeones este año en Barcelona y Roma.



El tres veces campeón de Grand Slam espera de esta forma recuperar poco a poco la forma y poder disputar partidos individuales durante 2019.



En el cuadro individual, no faltan las estrellas que año tras año adornan la hierba de este club londinense.



El primer favorito al título es el griego Stefanos Tsisipas, que arrancará contra el local Kyle Edmund y que tiene la tarea de revertir su pobre bagaje en Stuttgart, cuando cayó a las primeras de cambio.



El sudafricano Kevin Anderson, que no compite desde marzo y se saltó toda la gira de tierra por una lesión, llega como segundo cabeza de serie y con la presión de saber que en Wimbledon defenderá los 1.200 puntos abrochados el año pasado cuando fue subcampeón. Su rival en primera ronda será el británico Cameron Norrie.



El búlgaro Grigor Dimitrov, campeón en estas pistas en 2014 empezará el torneo contra el canadiense Felix Auger-Aliassime, mientras que el vigente defensor del título, el croata Marin Cilic, hará lo propio con el chileno Christian Garin.



El australiano Nick Kyrgios, quien tras despreciar Roland Garros y bajarse de este Grand Slam comenzó su campaña en hierba con una temprana derrota en Stuttgart, participa también este año. Precisamente el ‘aussie’ fue el encargado de eliminar a Murray en el 2018, en su vuelta a la competición tras casi un año de permanecer parado.



En cuanto a la representación españolas, Fernando Verdasco chocará con el ruso Daniil Medvedev y el campeón en 2017, Feliciano López, que ha recibido una invitación del torneo, jugará contra el húngaro Marton Fucsovics.



Además, otro de los nombres a seguir será el del argentino Juan Martín del Potro, quien después de los buenos resultados cosechados en Roma y Roland Garros, iniciará la transición al pasto contra el canadiense Denis Shapovalov.



El torneo de Queen’s se disputará en la capital británica del 17 al 23 de junio. EFE