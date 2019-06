Argentina llega a Belo Horizonte, donde Scaloni podría repetir once

La selección argentina llegó en la tarde de este domingo a Belo Horizonte, escenario de su encuentro de semifinales contra Brasil el próximo martes, un partido en el que por primera vez el seleccionador Lionel Scaloni podría repetir once, el mismo que derrotó por 0-2 a Venezuela en cuartos.



La Albiceleste arribó a la capital del estado de Minas Gerais pasadas las 15.30 horas (18.30 GMT) y una hora más tarde llegó a su hotel, situado en el céntrico barrio de Savassi.



Lionel Messi fue el más aclamado por unas 50 personas, entre aficionados y periodistas, que rodeaban el cordón policial dispuesto para proteger el autobús del combinado argentino, pero el astro del Barcelona apenas si miró a su espalda a quienes coreaban su nombre.



Los futbolistas argentinos se encontraron a su llegada con un control antidopaje rutinario, y esta tarde descansarán para retomar los entrenamientos mañana, probablemente en las instalaciones del Cruzeiro.



Argentina se entrenó esta mañana en Río de Janeiro, en el campo de entrenamiento del Fluminense, donde trabajaron a puerta cerrada e hicieron ejercicios de velocidad y coordinación, otros en espacios reducidos y un partidillo a media cancha.



Se espera que Lionel Scaloni mantenga el once que empleó en los cuartos ante Venezuela, formado por Franco Armani; Juan Foyth, Germán Pezzela, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Marcos Acuña, Leandro Paredes, Rodrigo de Paul; Lionel Messi; Sergio Agüero y Lautaro Martínez.



En caso de ser así, sería la primera repetición de once de Scaloni en los trece partidos que lleva dirigiendo a la selección y la primera racha de partidos sin variantes de la ‘Albiceleste’ en 40 encuentros.

