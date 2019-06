Argentina se polariza ante el acuerdo entre la UE y el Mercosur

Diversas voces empresariales y económicas de Argentina entraron en debate este sábado a través de diferentes medios, después de que este viernes la Unión Europea y el Mercosur acordaran conformar una de las mayores áreas de libre comercio del mundo tras 19 años de negociaciones.



El presidente argentino, Mauricio Macri, compartió por Twitter el «emocionado audio» que el canciller Jorge Faurie le envió este viernes por WhatsApp ante el éxito del acuerdo.

ACUERDO HISTÓRICO ENTRE UNIÓN EUROPEA Y MERCOSUR



El emocionado audio que me envió el canciller Jorge Faurie. pic.twitter.com/lWCfVyrmO9 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 28, 2019

«Presidente, lo felicito. En su presidencia se logró 20 años de negociación. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur», expresó Faurie con la voz entrecortada por la emoción.



En la misma red social, reaccionó a dicho mensaje la Asociación Nacional de Pequeños y Grandes Empresarios para expresar que «hay muchos motivos para llorar en la Argentina, pero de tristeza».



«Las Pymes son las que con estas políticas recibirán un golpe de gracia y quedarán fuera de competencia incluso en el ámbito de compras públicas», expusieron tras rechazar el acuerdo y considerar que las únicas beneficiadas del pacto serán «grandes multinacionales y el complejo agroexportador concentrado, en detrimento del trabajo y la industria local».



En contraposición intervino el dirigente de la Unión Industrial Argentina (UIA), José Urtubey, quien a pesar de estar a favor del acuerdo criticó la desiformación por parte del Gobierno.



«En términos geopolíticos hablar de acuerdos o cercanías entre distintos mercados es algo positivo. Pero debo decir que nosotros carecemos de toda la información previa y por eso no conocemos la letra chica del acuerdo. Que nosotros no estemos informados, ya es un tema, no sabemos cuál es la posición del gobierno respecto a las políticas arancelarias de los sectores», expresó en declaraciones a Radio Delta.



El presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios, Daniel Funes de Rioja, también celebró el acuerdo e insistió en que todavía «hace falta ver la letra chica» para saber como impactará a los sectores que engloba su entidad.



«La UE tiene mucha estabilidad, con una moneda única y bajos niveles de inflación, de gasto público y de presión fiscal. Ahí partimos de una asimetría», declaró a La Nación tras objetar que el acuerdo «exige una estabilidad macroeconómica y previsibilidad sobre las reglas de juego para que haya simetría».



Por parte del secretario de Comercio Exterior de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, José Luis Lopetegui, el pacto tiene «luces y sombras», pero subrayó que es positivo en cuanto a la mejora del «aislamiento virtual» que sostenía la región.



Con este nuevo acuerdo el bloque latinoamericano podrá negociar con 30 % del PIB mundial, un 20 % más de la capacidad que tenía antes, lo que a Lopetegui todavía le parece «poco» al mirar a Chile que tiene acuerdos con el 80 %.



El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pelegrina, hizo hincapié en la necesidad que tienen los productores argentinos en estar en igual de condiciones con los productores europeos.



«El productor europeo recibe subsidios para poder seguir produciendo, todo lo contrario de lo que le sucede al productor argentino, que le sacan (cobran) por derechos de exportación y por retenciones. Así que eso va a tener que ir equilibrándose», dijo a Todo Noticias.



Además, insistió en que «Argentina tiene una competitividad suficiente para hacerle frente a cualquier mercado» por lo que no hay que «tener miedo».



Desde la mirada económica también hay miradas polarizadas.



El director del Centro de Economía Política Argentina, Hernán Letcher, opinó en su perfil de Twitter.



«El acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea va a debilitar el tejido industrial de la región, en donde Argentina se limitará a funcionar como un proveedor internacional de materias primas, sin posibilidad de diversificar sus exportaciones», asumió Letcher.



Sin embargo en la oposición, el economista Claudio Zuchovicki aseguró a Radio Nacional que el acuerdo «le dio vida al Mercosur» porque el bloque «ya no tenía sentido».

