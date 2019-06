Así celebró su cumpleaños la hija de Luis Miguel

Michelle Salas, la hija del cantante mexicano Luis Miguel, cumplió 30 años el pasado 13 de junio y quiso celebrarlos en las playas de Los Cabos, en México.

Salas viajó a Baja California Sur con la intención de olvidarse de todos los problemas de la ciudad y disfrutar junto a sus seres queridos. Días antes, la treinteañera mencionó que cada año, antes de su cumpleaños sufre de depresión, pero finalmente la blogger parece haberla pasado muy bien.

«Unos días antes de que cumpla años me da como crisis, no me gusta cumplir años, pero ni modo, ya luego se me pasa», dijo Michelle a través de su cuenta de Instagram. Poco después ya anunciaba a sus admiradores estar lista para la celebración.

En Los Cabos, la decoración de la fiesta de Salas fue al estilo marroquí.

Poco después subió una imagen en sus redes en donde se la veía acostada sobre un camastro en el hotel en donde estaba hospedada y cuyo costo oscila entre los 355 dólares y los 617 dólares, dependiendo el número de huéspedes, el tamaño de la habitación y si tiene o no vista al mar.

Michelle Salas aseguró que «la cura para cualquier cosa es el agua salada: el sudor, las lágrimas o el mar».

Además compartió en su publicación más reciente en Instagram una fotografía en la que modeló en bikini. La hija de Luis Miguel suele publicar enInstagram las fotos de sus viajes, de los lugares que visita, y le gusta además mostrar su cuerpo en bikini, cuerpo que ha mantenido con dieta y ejercicio.