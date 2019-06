Azafata fue agredida junto a su novia en Londres

Melania Geymonat, azafata uruguaya de 28 años, fue agredida por un grupo lesbofóbico que golpeó a ella y a su novia, CHris, en un bus de Londres.

Los testimonios sostienen que el grupo de jóvenes comenzó a burlarse de ellas y a acosarlas cuando se dieron cuenta que eran pareja. Les gritaban que se besaran mientras hacían gestos obscenos, como las mujeres se negaron a hacerlo, las agredieron.

Geymonat dijo que si bien hubo varias veces en las que fue víctima de agresión verbal, nunca ha sido maltratada a nivel físico como sucedió en Londres.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 30 de mayo, pero hoy la mujer reveló que aún no ha podido regresar a sus labores por las secuelas de las agresiones.

«Nos tiraban monedas, cada vez más entusiasmados. Lo siguiente que sé es que en la mitad del bus está Chris peleando con 3 de ellos e inmediatamente me dirijo hacia allí. La veo llena de sangre y de alguna manera entiendo la gravedad y comienzo a intentar sacarla del medio: lo siguiente que sé es que me parten la nariz y sólo veo mi sangre. No sé si perdí el conocimiento. Lo siguiente que recuerdo fue llenar de sangre el bus que ya estaba parado con la policía tomándonos declaración. Ya que estaban, nos robaron también», detalló.