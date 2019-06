Bella Thorne no cede a los chantajes y publica fotos

Un hacker amenazaba a Bella Thorne con publicar imágenes privadas con desnudos, pero la actriz no cedió y fue ella misma quien dio a conocer las fotos en sus redes sociales.

“Puedo dormir tranquila esta noche sabiendo que recuperé el poder. No puedes controlar mi vida. Nunca lo harás. Aquí están las fotos con las que él me estaba amenazando. En otras palabras, aquí están mis pechos. Así que jódete“, escribió la ex estrella Disney, de 21 años.

La protagonista de la serie Scream y la película Midnight Sun, Thorne compartió capturas de pantalla de conversaciones donde el hacker le mostraba las imágenes con ella desnuda que tenía en su poder.

“Por mucho tiempo permití que un hombre se aprovechara de mí una y otra vez, y eso me da náuseas. Publico esto porque es mi decisión ahora, y tú no podrás arrebatarme nada más“, escribió en el texto.

La oriunda de Florida tuvo que lidiar con esta crisis mientras se encontraba promocionando su libro “The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray”, a publicarse para finales de junio, en una colección de poemas y pensamientos sobre su vida y luchas internas.