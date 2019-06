Berizzo mantiene la fe de que Paraguay logre clasificar

El seleccionador de Paraguay, Eduardo Berizzo, manifestó este domingo que mantiene la fe en la clasificación con dos puntos a los cuartos de final de la Copa América, que depende del resultado del partido que jugarán el lunes Japón, que tiene uno, y Ecuador, colista sin nada.



«Será un premio a los dos partidos y medio buenos que hemos jugado en el torneo», explicó el entrenador argentino tras el partido que Colombia les ganó por 1-0 en Salvador.



Reconoció que su equipo hoy no estuvo preciso en el juego ofensivo y definió a Colombia como un rival «muy bueno, de mucho oficio».



«El partido lo definen dos acciones puntuales: la falta de definición de Paraguay en jugadas de ataque y perder el balón en la acción del gol de Colombia», dijo.



Aceptó que su adversario fue superior y mereció la victoria, pero matizó que su equipo tuvo momentos en que «jugó de igual a igual».



«Quiero reiterar que ojalá el resultado del partido entre Ecuador y Japón nos dé la clasificación y a partir de eso juguemos una Copa América completamente diferente desde los cuartos de final», afirmó.



Un empate entre japoneses y ecuatorianos llevará automáticamente a cuartos de final a la Albirroja como la segunda mejor selección entre las terceras clasificadas de la fase de grupos.



Paraguay quedó con dos puntos en el B, producto de sendos empates frente a Catar 2-2 y Argentina 1-1.



«Hoy contra Colombia fallamos en los pases de mitad de campo hacia adelante y eso no nos permitió atacar con mucha fluidez», aceptó Berizzo.



Admitió que hay tristeza en el vestuario de la Albirroja, pero hizo énfasis en que la selección paraguaya lo ha dado todo y que si finalmente queda eliminada, no lo tomará como un fracaso.



«Fracaso es no intentar, estamos expuestos a derrotas, fracaso es no darlo todo, y Paraguay lo ha dado todo».

Fuente: EFE