Bukele ordena a telefónicas cortar comunicación en cárceles de El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, señaló este sábado que las empresas de telecomunicaciones que operan en el país centroamericano «aún no han bloqueado la señal» en los centros penales, por lo que les ordenó que la señal sea cortada antes de la media noche del lunes.

Las empresas de telefonía aún no bloquean la señal en los @CentrosPenales.



El plazo no es retórico. La señal de celulares y wifi debe estar bloqueada para el lunes a la media noche. pic.twitter.com/GBo10otnpB — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 22, 2019

De acuerdo con las autoridades de Seguridad, desde las cárceles se ordenan la mayoría de homicidios que se registran en el país, entre estos los cometidos contra miembros de la Policía y del Ejército.



El titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Rogelio Rivas, indicó el viernes que, aunque la pasada administración ordenó el corte de las comunicaciones en las cárceles, desde el interior de estos lugares «se siguen ordenando homicidios, lo que indica que los reos aún tiene señal telefónica para comunicarse con el exterior».



Por lo anterior, el presidente Bukele dio un plazo de 72 horas a las empresas de telecomunicaciones para cortar o bloquear «por completo» la señal en las cárceles.



«Las empresas de telefonía tienen 72 horas para cortar y/o bloquear por completo la señal en los penales. No puede ser que después de tantos años diciendo que lo estaban haciendo, hoy vienen y aceptan que no era, ni por cerca, el 100 %», publicó Bukele en su cuenta de Twitter.



El jefe de Estado añadió que «el plazo no es retórico. La señal de celulares y wifi debe estar bloqueada para el lunes a la media noche».



En el 2016, la administración pasada pidió a las empresas telefónicas bloquear las comunicaciones desde las cárceles como parte de las medidas extraordinarias contra la criminalidad que ejecutaba el Gobierno a través del decreto que contiene las Disposiciones Especiales Transitorias y Extraordinarias en los Centros Penitenciarios, que fue avalado por la Asamblea Legislativa.



La medida ha sido retomada por el Ejecutivo de Bekule dentro del Plan Control Territorial, lanzado el jueves para reducir la violencia en el país centroamericano.



La iniciativa tiene como eje principal «atacar las finanzas de las pandillas y fortalecer las capacidades de los cuerpos de seguridad», según lo explicó el mandatario durante la presentación del mismo.



Una de las primeras medidas implementadas por las autoridades de Seguridad fue el despliegue de unos 2.500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y 3.000 soldados de la Fuerza Armada en 12 localidades del país centroamericano, considerado como uno de los más violentos del mundo, para «recuperar los territorios donde los grupos delincuenciales mantienen en zozobra a la población por medio de homicidios, extorsiones, robos y otros».



Estos agentes se suman a los más de 10.400 soldados y unos 28.000 policías que ya están desplegados en diferentes zonas del país centroamericano para realizar labores de seguridad, pese a las peticiones de las organizaciones sociales de desmilitarizar la seguridad pública.



El Salvador está considerado uno de los países más violentos del mundo por las tasas de homicidios por cada 100.000 habitantes, de entre 103 y 50,3 registradas entre 2015 y 2018, índices atribuidos principalmente a las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 y otras minoritarias.



Estos grupos criminales, que poseen unos 60.000 miembros en todo el país, también son acusados de cometer la mayoría de crímenes contra policías, militares y custodios de penales.

Fuente: EFE