Chicaiza de Ecuador: «Estamos confiados en que se den las cosas y podamos clasificar»

El centrocampista Andrés Chicaiza aseguró que él y sus compañeros están «confiados» en lograr la victoria ante Japón y se den el resto de resultados que necesitan para clasificarse a los cuartos de final de la Copa América.



«Sabemos que no dependemos de nosotros, pero estamos confiados en que se den las cosas y si el equipo hace lo que tiene que hacer podemos clasificar», señaló el centrocampista ecuatoriano, que consideró que el partido del lunes en el Mineirao será una «oportunidad» para que Ecuador se reivindique después de dos derrotas ante Uruguay (4-0) y Chile (1-2).



«Sabíamos que afrontábamos rivales muy difíciles, como todos en la Copa, pero no hemos bajado los brazos, han sido partidos diferentes, los hemos disputado de buena manera, obviamente siempre hay errores que corregir», reconoció.



De su próximo rival, Japón, destacó su buena técnica. «Quizás de estatura no son muy grandes pero técnicamente son muy buenos, defienden muy bien, tienen individuales muy buenos, lo demostraron contra Uruguay», recordó.



En cuanto al estado anímico del equipo tras dos derrotas, Chicaiza admitió que tras esos resultados «ningún equipo del mundo va a estar contento» pero recordó que el partido contra Chile fue «más parejo» y que los goles chilenos fueron «descuidos» de la zaga ecuatoriana.



«Creo que siempre molesta después de hacer un gran partido, un segundo tiempo muy bueno, que estuvieras en contra con el marcador, tratas de remontar y después por un descuido te viene el segundo gol. Molesta porque la actitud fue buena, el resultado para nosotros no era ese, el empate hubiera sido más justo por lo visto», dijo.



«Tratar de salir a ganar cada partido es importante para nosotros, por las aspiraciones personales y grupales. Sería una pena si los resultados no se dan, pero le día de mañana igualmente saldremos a buscar la victoria», finalizó.



Ecuador es cuarto del Grupo C, aún sin puntuar, y necesita ganar a Japón para ser tercero e intentar acceder a los cuartos de final por esa vía, siempre y cuando Paraguay no gane ni empate este domingo contra Colombia.

Fuente: EFE