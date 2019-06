Cierran los colegios electorales en Estambul tras una jornada sin incidentes

Los colegios electorales de Estambul han cerrado sus puertas este domingo a las cinco de la tarde (hora local, 14.00 gmt) en una jornada en la que los vecinos acudieron a las urnas para elegir el alcalde de la ciudad y que transcurrió prácticamente sin incidentes.



Se trata de una repetición de los comicios del 31 de marzo pasado, que fueron anulados por la Comisión Electoral (YSK) a petición del partido gubernamental, el islamista AKP, después de que ganase por un margen mínimo el candidato del partido opositor CHP, el socialdemócrata Ekrem Imamoglu.



Tanto Imamoglu como su rival, el ex primer ministro Binali Yildirim, se mostraron este domingo confiados en que las urnas les darán la razón y celebraron la aparentemente alta participación, posiblemente incluso superior a la de marzo, que rozaba el 84%.



Estambul es la ciudad con la mayor cantidad de habitantes de Turquía, 15 millones, y unos 10,5 de ellos tienen edad para votar.

No hay sondeos a pie de urna y los primeros resultados no se deben difundir antes de las 18.00 h GMT, aunque la YSK puede adelantar ese límite.



La jornada, marcada por un húmedo calor estival, transcurrió sin incidentes de gravedad, si bien la policía apercibió o amonestó a 111 personas en altercados menores o pequeñas irregularidades, como intentar votar juntos o fotografiar la papeleta.



La única cuestión surgió por la presencia de sobres electorales no sellados de forma reglamentaria, pero a instancias tanto del AKP como del CHP, la YSK decidió que estos sobres se considerarán válidos.



El CHP anunció antes de la jornada electoral haber enviado a dos observadores y un abogado a cada una de las 31.124 mesas electorales y el electorado confía en que no se puede producir fraude.

