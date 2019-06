Cinco claves de la clasificación de Chile a semifinales de la Copa América

Chile derrotó a Colombia en la tanda de penaltis y obtuvo la clasificación para las semifinales de la Copa América de Brasil en un partido disputado y aguerrido que llegó al minuto noventa empatado sin goles.



A continuación, cinco claves que explican el triunfo de anoche de la Roja en el estadio Arena Corinthians de Sao Paulo.



1. INFALIBLES EN LOS PENALTIS



Las tandas de penaltis se han convertido en sinónimo de triunfo para Chile en la Copa América. La Roja obtuvo las dos únicas Copas América de su palmarés a través de esa vía (2015 y 2016) y ahora doblegó a Colombia en los cuartos de final en Brasil.



Los futbolistas chilenos anotaron los cinco tiros y lo hicieron magistralmente, sin dar ninguna opción al arquero colombiano David Ospina, que vio cómo su compatriota William Tesillo erraba un lanzamiento.



En un momento de máxima tensión, apareció la jerarquía de jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Charles Aránguiz, pero también la valentía y el desparpajo de Erick Pulgar.



El acierto chileno y el fallo de Tesillo hicieron innecesaria alguna atajada de Gabriel Arias, un guardameta especialista en detener penaltis.





2. CABEZA FRÍA A PESAR DEL VAR



El VAR está siendo uno de los protagonistas de la Copa América y esta vez se cebó con Chile, que celebró dos goles que posteriormente fueron anulados por el árbitro argentino Néstor Pitana.



El primero lo anotó Charles Aránguiz después de un error de Ospina. Absolutamente nadie se percató de que al inicio de la jugada Alexis Sánchez estaba ligeramente avanzado, un fuera de juego imposible de detectar por el ojo humano.



La segunda jugada terminó con un remate a gol de Vidal, aunque precedido de una mano de Guillermo Maripán.



El primer gol anulado fue en los primeros compases del compromiso y el segundo a menos de veinte minutos del final, instantes claves del partido.



Esta situación podría haber desestabilizado a la Roja, pero los chilenos lograron mantener el temple y la concentración, y no se desesperaron ni perdieron los papeles.







3. VIDAL, PULGAR Y ARÁNGUIZ: UNA MEDULAR DE LUJO



El centro del campo está siendo fundamental para la buena marcha de Chile. Ante Colombia, Arturo Vidal, Charles Aránguiz y Erick Pulgar dieron una nueva exhibición de inteligencia en el posicionamiento táctico y despliegue físico.



Vidal, como es habitual, tuvo más libertad y se movió por el centro y la izquierda, mientras que Aránguiz subió a menudo al ataque y no fue raro verlo rodeado de los centrales colombianos.



Pulgar mantuvo el equilibrio defensivo, peleó los balones aéreos y estuvo muy atento al corte y las interceptaciones, lo mismo que hizo en los partidos anteriores.



El desempeño de los tres, que además anotaron en la tanda de penaltis, fue decisivo para respaldar la labor de la zaga y evitar que Colombia llegara con peligro al arco de Arias.







4. COLOMBIA, UNA DE LAS VÍCTIMAS FAVORITAS DE LA ROJA



El resultado final ratificó que Colombia es una de las víctimas favoritas de Chile en la Copa América. Es la cuarta vez que eliminan a los cafeteros en la fase final del torneo, algo que Colombia aún no ha logrado contra la Roja.



En el global de partidos en el torneo de selecciones más longevo del mundo, se han enfrentado 14 veces con nueve triunfos chilenos, dos colombianos y tres empates.



Especialmente cruel es la despedida de Colombia, que deja el torneo sin haber perdido ningún partido y sin encajar goles en contra.







5. LA ENTREGA DE ALEXIS



Pese a que no marcó, Alexis Sánchez fue uno de los mejores jugadores de Chile. Bregó como nadie ante los espigados centrales colombianos y fue el futbolistas que más faltas recibió en el duelo, ocho.



El seleccionador Reinaldo Rueda destaca cada vez que puede la entrega del ‘Niño Maravilla’, que llegó a la copa lleno de dudas tras su peor año en Inglaterra.



«Se entrega con mucha integridad. Estuvo seis meses en una irregularidad tremenda. Aunque no llega a su mejor momento, nos aporta bastante para este momento», dijo en esta ocasión el técnico colombiano sobre Alexis.

Fuente: EFE