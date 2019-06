El tenista serbio Novak Djokovic sopesó renunciar como presidente del Consejo de Jugadores, tal y como explicó este sábado en rueda de prensa.



Djokovic, que compite estos días en el torneo de Wimbledon, mantuvo una reunión con el resto de miembros del Consejo este viernes, que se alargó desde las cinco de la tarde hasta la medianoche.



Durante la reunión se trataron, entre otros temas, la votación para elegir al sucesor de Jutin Gimelstob como representante de los jugadores en América, entre el ecuatoriano Nicolás Lapentti y Weller Evans.



Un empate técnico dio la victoria a Evans, lo que ha provocado una ola de renuncias en el Consejo. Los jugadores Robin Haase y Jamie Murray y el entrenador Daniel Vallverdu han anunciado ya su marcha del Consejo, ante lo que fue cuestionado Djokovic en su conferencia de prensa previa al inicio de Wimbledon.



«Entiendo las renuncias de Robin, Jamie y Dani, especialmente después de las últimas reuniones y de la que ocurrió anoche. Para todos los que estamos en el torneo, estar siete horas y no resolver todos los temas es un poco agotador. Creo que han hecho una gran labor», explicó.



Djokovic expuso que él también ha considerado varias opciones y que una de ellas fue la de abandonar su puesto, para el cual fue reelegido hasta 2020 el año pasado.



«Pensé en dejarlo. Creo que es lo que mi equipo quiere, sinceramente», bromeó el serbio. «Pero siento que algo dentro de mí me dice que me quede porque estamos en un momento de transición en el tenis», agregó.



El número uno del mundo afirmó que uno de los mayores problemas del Consejo es la filtración de información y relató que durante la reunión, alguien publicó en redes sociales que se estaba produciendo un empate en la votación de la que salió elegido Evans.



«Es una gran preocupación porque viola la confidencialidad del grupo. Si alguien filtra la información y apunta directamente a alguien sobre a quién a votado, por ejemplo. ¿Cuál es el sentido de estar ahí e intentar ser parte del sistema? Podríamos poner cámaras y echarlo en la tele también», dijo el serbio.



«Obviamente, hay alguien que está filtrando información desde dentro. No sé quién es y es probable que nunca lo sepamos, pero es decepcionante para muchos jugadores porque no se sienten cómodos. Esa fue una de las razones por la que Robin renunció», explicó.

