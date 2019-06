Dudamel, entrenador de Venezuela: «Vinimos a jugar seis partidos»

El seleccionador de Venezuela, Rafael Dudamel, dijo este sábado en rueda de prensa, tras vencer a Bolivia por 1-3 y clasificarse para los cuartos de final, que la Vinotinto vino a la Copa América de Brasil para «jugar seis partidos».



«Hemos demostrado que tenemos nuestros argumentos y nuestros méritos. Vinimos a jugar seis partidos, ya llevamos tres y vamos a trabajar para superar el cuarto», sostuvo Dudamel.



El seleccionador aseguró que la Vinotinto dio este sábado en el Mineirao ante Bolivia «una demostración de jerarquía, de solidez, de equipo serio y de respeto» y que por eso «los tres puntos fueron súper trabajados y merecidos».



Al ser consultado por los estadios, dijo que son estructuras mundialistas que antes miraban por televisión y que ahora disfrutan. «Hoy somos protagonistas principales y hemos escrito una buena historia en Brasil», dijo.



También resaltó el «muy buen» partido del centrocampista Juan Pablo ‘Juanpi’ Añor, a quien destacó por su habilidad para jugar en varias posiciones.



«En su faceta ofensiva ha sido impecable, es normal que en la defensiva pudiese tener alguna desorientación porque no es lo natural, pero lo ha aprendido. Yo quería con Juan Pablo generar un juego bien creado desde nuestra zona medular, que pudiera sacar la pelota limpia, y lo ha hecho muy bien», aseguró.



Para el seleccionador, a partir de la siguiente instancia, que es de eliminación directa, los márgenes de error son mínimos y por eso la solidez defensiva es importantísima.



«Nos mostramos cada día como una selección más completa en todas sus facetas del juego. Hay que seguir en esta línea. Nosotros no vamos a hacer nada diferente, no tenemos motivos para cambiar», concluyó.

Fuente: EFE