Edith González vivió sus últimos días con esperanza y positivismo

La actriz mexicana, Edith González se caracterizó por irradiar esperanza y positivismo ante la vida a pesar del cáncer de ovario que la aquejaba desde el 2016.

Días antes de su muerte, reportada este miércoles, no fue la excepción.

En su cuenta de Instagram, figura una foto del 29 de mayo, la última que colgó, en la que aparece con vestimenta estampada y colorida y su característica sonrisa.

En el mensaje que acompaña la imagen, la actriz mexicana, que tenía 54 años, reiteró su batalla de amor ante la adversidad.

“Simplemente piensa que eres bella, inteligente y buen ser humano. El cambio inicia en tu corazón. #viaja #rie #ama#bethechange #love #travel #laughand never ever forget to #smile”, lee la introducción a la imagen.

El afamado presentador, Don Francisco, ytambién recordó a Edith González y su mensaje que dejó en su programa hace ya un año.

Ella pide que se la recuerde así