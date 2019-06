El Ejército desfila en Ciudad de Guatemala después de doce años de no hacerlo

En conmemoración del día del Ejército y de la revolución liberal de 1871, las fuerzas armadas de Guatemala desfilaron en las calles de la capital del país tras doce años de ausencia.



Unos 700 miembros de a pie, 150 sobre patrullas y motocicletas y 7 helicópteros marcharon y volaron sobre las avenidas De las Américas y Reforma, al sur de la capital, hacia la sede del Ministerio de la Defensa, donde saludaron al presidente, Jimmy Morales; al ministro de la Defensa, Luis Ralda, y al alto mando que se congratuló de volver a ver a los soldados demostrando su fuerza en el pavimento capitalino.



Hacía doce veranos que los militares no desfilaban en la capital del país centroamericano, desde que el expresidente Álvaro Colom, en 2008, decidió no hacer público el evento, que permaneció a puerta cerrada durante el mandato del militar retirado Otto Pérez Molina y los primeros tres años de Jimmy Morales.



Hasta ahora, que las diversas fuerzas de aire, mar y tierra, los distintos centros de formación militar e institutos cívicos militares, así como la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Tránsito, bomberos y otros invitados se condujeron al ritmo de las notas marciales ante una multitud que rodeó el circuito entre aplausos y nostalgia.



En contraste, una actividad del colectivo de Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia con el Olvido y el Silencio (HIJOS) realizaron una «marcha de la memoria» en el centro histórico de Ciudad de Guatemala, en la que caminaron unas cuadras y se instalaron en la Plaza de la Constitución frente al Palacio Nacional.



Allí realizaron un «festival de la memoria» con juegos para la niñez y música y poesía, además de un «mercado rebelde», donde vendieron artesanías.



Además, el sector de mujeres organizó una ceremonia frente a la Casa Presidencial (despacho de Gobierno y hogar del mandatario) para recordar a las víctimas de violencia sexual del conflicto armado interno ocurrido en el país entre 1960 y 1996, cuando culminó con la Firma de los Acuerdos de Paz Firme y Duradera.



El acuerdo de paz puso fin a 36 años de guerra entre el Ejército y la guerrilla que dejó un total de 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos, además de 1 millón de desplazados internos que en un 93 por ciento fue atribuido a la entidad castrense y un 3 por ciento a la guerrilla (el resto sin determinar), según un informe auspiciado por la Organización de las Naciones Unidas.



El coronel Óscar Pérez, portavoz del Ministerio de la Defensa, explicó a la Agencia Efe que no había un significado especial el hecho de volver a salir a la vía pública 12 años después, debido a que «el desfile no es lo esencial, sino poner a disposición de toda la población el servicio, la gestión de riesgo, la protección y las gestiones de paz».



Además, Pérez recordó que hace 12 años, en 2007, fue la última vez que el Ejército desfiló en la vía pública de la capital, pero además fue la primera vez que lo hacía desde 1996, cuando se firmó la paz en el país.



Mientras tanto, los militares desfilaron cada 30 de junio de una manera «protocolaria» dentro de la Brigada Mariscal Zavala hasta que este domingo, bajo la complicidad de Morales y Ralda, volvieron a resonar en la calle.



«No es algo tan grande desfilar o no, pues el orgullo más grande que un militar puede tener es el servicio, porque a fin de cuentas el soldado es humilde, pero agradecemos que la gente en la capital haya participado y celebrado el desfile», concluyó Pérez.

Fuente: EFE