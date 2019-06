El VAR dejará sin empleo a los asistentes de línea, pronostica Gamarra

El uso del sistema de vídeo para apoyar el arbitraje en el fútbol (VAR) habría cambiado la historia del fútbol, afirmó este sábado el paraguayo Carlos Alberto Gamarra, para quien los auxiliares en las bandas no tardarán en perder el empleo.



«¿Cuántos goles, cuantos errores habrá habido en decisiones importantes años atrás, y cuántas decisiones habrían quedado anuladas por el VAR? Goles que parecían normales, jugadas que en realidad eran ilícitas o productos de falta o posición adelantada. muchas cosas estarían borradas», reflexionó Gamarra durante una entrevista en Río de Janeiro.



A juicio del excapitán de la selección paraguaya, el VAR terminará dejando sin empleo a los auxiliares de los árbitros centrales.



«Para mí tendrían que dar de baja a los auxiliares de línea porque sus criterios quedan desautorizados totalmente. No aportan más nada. El VAR cobra todo ahora», añadió.



Gamarra afirmó que «lo más feo del VAR» son los cortes largos y continuos del partido para analizar jugadas.



Y la consulta permanente de ciertas acciones de juego están generando un fenómeno adicional: «para mí, los árbitros no se preocupan tanto de equivocarse porque el VAR lo va a corregir después».

