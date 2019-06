El venezolano Villanueva no acude al Mineirao por una erupción en la piel

El defensor venezolano Mikel Villanueva no acudió al estadio Mineirao, donde este sábado la ‘Vinotinto’ se juega el pase a los cuartos de final de la Copa América, por una erupción en la piel cuya causa todavía no ha sido determinada.



Villanueva, que no figura ni en el once ni en la relación de suplentes de la selección venezolana, se quedó en el hotel de concentración en Belo Horizonte, a la espera de que se determine la causa de esta erupción cutánea, según informaron fuentes de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).



El zaguero sufrió esta reacción en la piel antes del partido en el que Venezuela empató 0-0 contra Brasil en Salvador de Bahía, que disputó con fiebre, según explicó su seleccionador, Rafael Dudamel.



«Mikel jugó contra Brasil con fiebre, y jugó contra Brasil con una erupción que creíamos era producto de un complejo vitamínico, y hasta hoy le han estado haciendo evaluaciones para determinar qué tiene», aseguró Dudamel en la rueda de prensa del día anterior al partido en el Mineirao.

Fuente: EFE