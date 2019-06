El zoológico de Quito logra acreditación de Asociación latinoamericana de Parques

El zoológico de Quito consiguió la acreditación de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (Alpza) tras una evaluación de sus acciones para identificar mejorías, dijo este domingo su director, Martín Bustamante.



Explicó que la certificación la consiguieron tras un año de trabajo orientado al cumplimiento de 179 estándares relacionados con la seguridad de trabajadores, de los animales y del público.



También se evaluó el bienestar de los animales, que sean tratados «bajo principios éticos», y se analizó asimismo que se despliegue un rol educativo para la conservación a fin de sensibilizar y comprometer a la gente hacia mejores actitudes con la vida silvestre.



De igual manera, fueron valorados sobre aspectos de conservación y de sostenibilidad ambiental.



«Ha significado un trabajo largo y continuo. Hemos tenido que elaborar varios protocolos, planes de respuesta, políticas institucionales, pero ha sido un proceso de aprendizaje muy útil; realmente tenemos ya varias formas de evaluarnos internamente, de ser autocríticos y de poder incurrir en mejoras», añadió.



Consideró que con la acreditación, las personas pueden tener la seguridad de que el zoológico se maneja bajo estándares internacionales y con criterios de mejora continua.



«Al ser la única institución en el país que cuenta con la acreditación, podemos poner en discusión a nivel nacional las acciones que hacemos los zoológicos, cómo trabajamos el día a día», comentó.



Bustamante dijo que en zoológicos de Ecuador se trabaja con animales víctimas de tráfico de especias pues anualmente hay en el país «entre 2.000 y 3.000 animales que son víctimas» de ese delito.



«Esos son animales que tienen cabida en este zoológico. Aunque el público no los vea, nosotros hacemos un trabajo muy importante de rescate», señaló.



Según Bustamante, en el zoológico de Guayllabamba, el público puede ver unos 300 animales, pero hay un grupo de especies que no están a la vista, que han sido víctimas de tráfico y cuyo número varía.



«En lo que va de 2019, tenemos más de 110 animales que han sido entregados por las autoridades ambientales tras rescatarles del tráfico» de especies, señaló al mencionar entre ellas a tortugas, monos, loros, perezosos y tigrillos.



Esos animales son atendidos en el zoológico de Guayllabamba y quedan a la espera de una eventual liberación, dependiendo de su estado de salud. Este zoológico se extiende sobre doce hectáreas y tiene como prioridad la fauna nativa.



No trabaja con especies exóticas, pero alberga unos leones africanos que heredaron de un antiguo zoológico de la ciudad y unas avestruces procedentes de una granja de producción.



Entre las especies nativas que tienen «prioridad alta» para el Zoológico de Guayllabamba por la amenaza que sufren en estado silvestre y por la necesidad de su conservación, figuran el cóndor, el jaguar, el oso andino, los pumas y las tortugas de Galápagos.



El Zoológico, que recibe unas 215.000 personas al año, es una fundación sin fines de lucro que hace autogestión y se financia con el pago de las entradas del público, entre otros.

