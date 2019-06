Encuentran fallecido a minero que estaba desaparecido tras derrumbe en Chile

Efectivos del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) de Carabineros de Chile encontraron este domingo fallecido al minero que estaba desaparecido desde que el pasado jueves tres trabajadores de nacionalidad boliviana fueron sepultados por un derrumbe en una mina del norte de Chile.



Según informaron este domingo fuentes policiales, el cuerpo de Salomón Veizaga Delgadillo, de 45 años, fue encontrado a las 08.00 horas locales (12.00 GMT) de hoy en el interior de la mina San José, en la que ocurrió el accidente.



Veizaga era el padre de Denny Veizaga, de 19 años, que fue encontrado fallecido este sábado, mientras el tercer trabajador, Leonardo Condori, de 64 años, fue rescatado con vida, con algunas lesiones que no revisten gravedad.



Según las fuentes, Salomón Veizaga llevaba nueve años en Chile, trabajando en industria minera.



El hallazgo de su cuerpo fue confirmado por el ministro chileno de Minería, Baldo Prokurica, quien se ha mantenido en el lugar desde el día del accidente.



«Después de mucho trabajo y de un gran esfuerzo de los rescatistas, comunicamos que hoy se ha encontrado el cuerpo del último minero fallecido», publicó Prokurica en su cuenta oficial de Twitter.



«Enviamos el pésame a su familia y reconocimiento a todos los que trabajaron en el rescate», añadió el ministro, que unas horas antes se había manifestado escéptico acerca de las posibilidades de encontrar con vida al minero desaparecido tras el accidente en la mina «San José», a 3 kilómetros de Tocopilla y a unos 1.570 de Santiago.



Los tres mineros bolivianos trabajaban en la reparación de unos ductos de ventilación, a 70 metros de profundidad, cuando ocurrió el derrumbe, a las 23.00 GMT del pasado jueves.



Prokurica, que visitó a Condori en el hospital, dijo que éste le relató que al ocurrir el perdió todo contacto con sus compañeros, y que cuando los rescatistas lograron abrir una paso, él apareció ahí, de pie, pidió que los rescataran y vio el cuerpo de Denny, muerto.



Respecto de un anuncio del presidente de Bolivia, Evo Morales, de que su Gobierno se haría cargo de la repatriación de los restos del trabajador fallecido, el ministro dijo que se barajan algunas alternativas.



«Ellos (los mineros) no son de La Paz, que hubiera sido más fácil, son de Santa Cruz, que es un sector muy lejano», dijo, y señaló que no es posible hacerlo a través de la Cancillería.

Fuente: EFE