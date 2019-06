En Los Desayunos de 24 Horas, el periodista deportivo Alfonso Laso analizó la participación de la selección ecuatoriana de fútbol en la Copa América Brasil 2019.

Laso afirma que la mayoría de aficionados están sintiendo mucha preocupación porque el debut de la selección fue muy débil y sin entusiasmo.

Además, considera que la situación en la que se encuentra la selección tiene su origen en la descalificación del último mundial, en la falta de entrenamiento en conjunto y de continuidad de los jugadores porque exige a la selección comenzar de cero y no le permite consolidarse como un equipo fuerte.

Respecto a la dirección técnica del “Bolillo Gómez”, afirma que si se lo contrato es porque tiene algunas capacidades para dirigir a un equipo. Y por esta razón es necesario evitar juzgar, evaluar y emitir mensajes negativos hasta finalizar la participación de la selección en este torneo.

Finalmente, manifiesta que no se puede creer que la selección Sub 20 va a salvar la situación, porque los jugadores que la conforman son muchachos que no tienen titularidad o participación en primera categoría y por lo tanto carecen de experiencia.