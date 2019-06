Ernesto Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, en Los Desayunos de 24 Horas analizó la compra y distribución de medicamentos en las instituciones de salud pública.

Según Carrasco, no es necesario indagar a fondo en los temas de medicamentos, pues solo al analizar el aumento de las tasas de mortalidad, se puede llegar a la conclusión de que el sistema de salud no cuenta con médicos especializados y adecuados o que los medicamentos distribuidos no sirven.

Además, afirmó que el gobierno aplica medidas de austeridad para reducir al Estado pero en el ámbito de la salud esto no se evidencia, ya que existen demasiados cargos, que en su mayoría están ocupadas por personas que encubren las irregularidades dentro del ministerio.

También, mencionó la necesidad de generar políticas de desarrollo que controlen la importación de medicamentos, debido a que los medicamentos que ingresan al país no tienen las pruebas necesarias que certifiquen su contenido.

Finalmente, realizó un llamado al presidente Lenín Moreno para que se realice la destitución de la ministra de Salud, Verónica Espinosa, y se ejecute una investigación en el Ministerio de Salud donde las irregularidades persisten.