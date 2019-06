El último miércoles de mayo, el mundo conmemora el día de la esclerosis múltiple, una oportunidad para que todos hablemos de una enfermedad autoinmune, costosa, cuyos síntomas son muchas veces complicados de sobrellevar. No es una dolencia muy común pero más allá de las estadísticas hay rostros e historias que merecen toda nuestra atención, aunque no es fácil vivir con ella, los pacientes luchan cada día por sus derechos, eso sí con optimismo y con ganas de no dejarse vencer por la Esclerosis múltiple.