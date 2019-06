Estados Unidos será el rival de Ecuador en el Mundial Sub 20

La selección de Estados Unidos y Ecuador se medirán en los cuartos de final del Mundial de Fútbol Sub 20 que se disputa en Polonia.

Estados Unidos consigue el boleto a los cuartos de final tras vencer por 3-2 a una dura selección francesa, combinado que era uno de los favoritos.

EE.UU. y Ecuador se medirán el sábado 8 de junio, desde las 10:30.

FULL TIME! 🇺🇸 3 🇫🇷 2



Our boys are through to the quarterfinals of the #U20WC. pic.twitter.com/Xo2iolENkd