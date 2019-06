Estos factores hacen que seas menos atractivo para los demás

Todos, alguna vez, nos enfrentamos a la realidad de no caerle bien a alguien.

El portal RT publico una serie de ocho factores que hacen que se te dificulte gustarle a esa persona a la que quieres impresionar.

Estos ocho factores podrían hacer que resultes menos atractivo para los demás, no solo implica que no le gustes al sexo opuesto, sino que no le caigas muy bien a todos.

Uno de los factores que te harían fracasar en tu intento de gustarle a alguien es la falta de sueño. Esto genera mal humor y claro, ¿a quién le gusta una persona con mal humor?

Lenguaje corporal contraído es otro factor. Según el portal RT, «las personas que aparecían en las fotos en una posición más relajada fueron elegidas en más ocasiones que aquellas cuya posición era constrictiva».

En las encuestas realizadas, los hombres consideraron menos atractivas a las mujeres que tenían niveles altos de estrés.

Científicos canadienses demostraron que las mujeres no muestran interés por los hombres muy sonrientes. Mientras que los hombres consideraron que el orgullo de las mujeres es un factor poco atractivo.

Algo insólito que arrojó la investigación es que si el olor de esa persona es muy parecido al tuyo, también te resultará menos atractiva.

La falta de sentido del humor y la pereza son dos factores que hacen que las personas te vean menos atractiva.

Según RT, «El estudio francés del 2006 comprobó que la deshonestidad es una de las características más desagradables y menos atractivas igualmente para los hombres y mujeres. Sobre todo, se trata de las mentiras sobre su propia edad e ingresos».

Fuente: Y!