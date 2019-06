Facebook bloqueará preinstalaciones de sus aplicaciones en teléfonos Huawei

Facebook ha decidido no permitir que sus apps sean preinstaladas en los teléfonos de Huawei. El anuncio viene luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decretó la prohibición de exportar tecnologías estadounidenses a Huawei.

La nueva medida no afectará a los propietarios actuales de los celulares Huawei que usan las aplicaciones de la compañías, por lo que podrán seguir usándolas y actualizándolas.

Dear HUAWEI Community, we want to clarify the current situation on apps.



For all devices that have been sold, are currently being sold or in stock, apps like Facebook, WhatsApp or Instagram can be used or downloaded as normal. pic.twitter.com/ek3IT2VMXX