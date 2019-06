Gallo es demandado por cantar demasiado temprano

Residentes de la comunidad de Saint Pierre d’Olerón, en Francia emprendieron acciones legales contra Corinne Fesseau, propietaria de un gallo que canta demasiado temprano.

Los demandantes viven en la ciudad, solo van a la comunidad cuando están de vacaciones, es decir dos veces al año. Sin embargo, aseguran que los cacareos del gallo no les permite descansar.

French court to rule on the fate of Maurice the noisy cockerel https://t.co/eHKF1SfTLw pic.twitter.com/GnPbFyxEBf