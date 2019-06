Grupos LGBTI defienden derecho a libertad de afecto y expresión en Ecuador

Grupos LGBTI defendieron este sábado en varias ciudades del país el derecho a la libertad de afecto y expresión al conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTB, que este año coincide con el reciente fallo de la Corte Constitucional que abrió la posibilidad al matrimonio civil igualitario en el país.



Efraín Soria, activista de la comunidad LGBTI, dijo que la marcha que protagonizan este sábado es una «manifestación a la paz, a la alegría, a la verdadera inclusión».



«Estamos felices de que el Ecuador sea uno de los países que protege los derechos de las comunidades LGBTI, que tengamos matrimonio, eso es digno de celebrarse», dijo.



E invitó a la ciudadanía a que «venga, a que comparta con los LGBTI, que vea que somos personas tan comunes como los demás, pero lo que buscamos es una cultura de paz».



A la celebración por el Día Internacional del Orgullo antecedieron la mañana de este sábado en Ecuador manifestaciones en varias ciudades en defensa del concepto tradicional de familia y en rechazo al fallo de la Corte Constitucional, que el pasado 12 de junio abrió las puertas al matrimonio civil igualitario en Ecuador.



Sólo en Quito, más de 15.000 personas participaron en una marcha en la que defendieron el concepto de familia tradicional y el matrimonio conformado por un hombre y una mujer.



«Es importante que la gente tenga el derecho a expresarse, pero hay que recordarles que vivimos en un país laico y que todos tenemos los mismos derechos. No podemos imponer modos, estilos de vida, sino que cada persona pueda decidir cómo, con quién quiere vivir, compartir su amor, su afecto, su vida, su familia», dijo Soria.



En la manifestación que convocó a miles de personas, la mayoría jóvenes, y en la que había varios niños con el arco iris pintado en el rostro, Soria destacó la importancia de la marcha que llama «a la paz».



«No buscamos una confrontación, buscamos simplemente una justicia social. Estamos en el camino de hacer de este un mundo mucho mejor», finalizó durante la manifestación, a la que conductores apoyaban haciendo sonar el claxon de sus vehículos a su paso.



En la marcha en Quito por el Día Internacional del Orgullo LGBT, una mujer portaba un cartel que rezaba: «Jesús defendía a las prostitutas, samaritanos y ladrones de gente como ustedes. Estaría marchando en la calle con bandera arco iris si estuviera aquí».



En una pancarta a colores, un joven aseguraba que «no se trata de tener derecho a ser iguales, sino de tener igual derecho a ser diferentes».



«No tienes que ser gay para ser un aliado de la causa. Simplemente debes ser humano», indicaba otra pancarta exhibida en la marcha desarrollada en el parque La Carolina.



Otro cartel rezaba: «Ni la naturaleza ni nuestros cuerpos deben ser invadidos», mientras que un joven sostenía uno con la aseveración: «Yo no me voy a casar hasta que todos mis amigos puedan casarse».



Un joven en la marcha, que se identificó como «Destiny», destacó la importancia del matrimonio civil igualitario y que «por primera vez en la historia los LGBTI nos hemos cuestionado y hemos tenido posiciones diferentes, pero aún así nos hemos unido el día de hoy».



Eso demuestra que «aunque seamos diferentes y diversos, podemos seguir trabajando juntos. Además, nos hemos unido frente a toda la violencia y toda la discriminación que se levantó a raíz de la aprobación del matrimonio civil igualitario», dijo.



«Hemos descubierto una vez más cómo la sociedad ecuatoriana es profundamente homofóbica, profundamente violenta, y solo basan su creencia y prejuicio en un dios terrible, castigador que solo se regocija en el sufrimiento de los demás y en los que son diferentes», anotó.



Pidió a la comunidad que «siempre estemos llenos de amor» pues «el amor siempre gana, no es solo un dicho. Si nos quitan el amor nos habrán quitado todo».

Fuente: EFE