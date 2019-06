Japón entrena en Sao Paulo con hermetismo total para esta Copa América

La selección de Japón entrenó este sábado en el estadio Pacaembú de Sao Paulo con un hermetismo absoluto en torno al once titular que el técnico Hajime Moriyasu prepara para el partido del próximo lunes ante Chile, vigente campeón de la Copa América.



La concentración nipona es una fortaleza inexpugnable para los reporteros de los medios de comunicación, incluso para la treintena de periodistas japoneses que siguen el día a día de la selección.



La prensa nipona especula con posibles alineaciones titulares para el lunes, pero todo se resume a eso, elucubraciones y teorías más o menos fundadas.



A diferencia del seleccionador chileno, Reinaldo Rueda, que hace días adelantó la alineación para el debut, su colega japonés mantiene esa información como un secreto de Estado.



Y es imposible saber si, por ejemplo, el público del estado Morumbí tendrá la oportunidad de ver a Takefusa Kubo, la perla del fútbol nipón y flamante fichaje del Real Madrid para su segundo equipo.



Los periodistas nipones explican que en la concentración del equipo no hay ningún tipo de filtración de información desde el equipo, el cuerpo técnico o los jugadores.



Se produce así una situación peculiar en la que no existen las informaciones exclusivas y todos los reporteros manejan, a grandes rasgos, los mismos datos, que son escasos.



La jefa de prensa de la selección incluso solicitó a los representantes de los medios de comunicación que no merodeen el hotel de concentración ni traten de hablar con los futbolistas.



Y los periodistas cumplen a rajatabla. «Es algo cultural», explica uno de ellos.



Después de entrenar hoy en el Pacaembú, uno de los estadios más antiguos de Brasil y que fue sede del Mundial de 1950, el equipo japonés volverá al trabajo el domingo con una práctica en el Morumbí, el escenario de su debut en la Copa América.

