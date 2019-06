Jim Parsons dijo que ya no interpretaría más a Sheldon

Jim Parsons, actor que encarnó durante 12 años a Sheldon Cooper, reveló la verdadera razón por la que la serie llegó a su final.

Mucho se dijo sobre la despedida de la serie y se filtró que las audiencias eran muy bajas para seguir al aire con el programa, pero Parsons dejó claro que él ya no podía seguir interpretando al papel.

«he dejado la vida por este personaje», dijo el actor y añadió que «hay gente que podría haberlo hecho más seguramente y no me refiero a nuestra serie en particular sino a tener este tipo de relación con tu personaje».

Esta decisión de no interpretar más al científico, fue un hecho determinante de cara al final de la serie.

Según Yahoo, » Jim Parson ha explicado además que no cree que pueda aportarle mucho más al científico con Síndrome de Asperger: «Siento que realmente exprimimos lo que tenía el material”, ha expresado confirmando así que el desgaste de todo lo que podía ofrecer en este rol ha sido el detonante de su adiós a Sheldon».