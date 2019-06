Jordy Alcívar, la sangre nueva de Liga

Jordy Alcívar, mediocampista de LDU, conversó con Radio La Red. En la tertulia habló de su dura niñez y adolescencia. Además comentó de sus comienzos en el fútbol y los anhelos que tiene con la «U» durante este semestre.

El manabita está disfrutando las mieles del éxito, no solo porque quedó en tercer lugar del Mundial sub-20, tras una destacada participación con la mini-tri, si no porque Pablo Repetto lo tiene en sus planes para este semestre, en reemplazo de Jefferson Intriago.

Sin embargo el canterano enfatizó que todo el mundo se subió a la camioneta del éxito: «Yo sabía que en este momento se me iban a acercar muchas personas que nunca estuvieron. Gracias a Dios mi familia siempre me respaldó».

Los duros inicios

Alcívar contó que en su casa no había dinero y muchas veces no tenía ni para zapatos de fútbol: «Habían años que terminaba con los mismos zapatos toda la temporada. Soy un chico humilde y responsable que quiero cumplir mis sueños con mi equipo y mi país»

El jugador de 20 años también añadió que la escuela no era su fuerte y agradeció a LIGA por inculcarle los estudios: «En la escuela me gustaba el relajo, y las matemáticas no me daban, sin embargo cuando llegué a LDU fue lo mejor que me obligaron a estudiar y así conseguí el bachillerato; estoy muy agradecido”.

Así mismo contó que a los 11 años lo fichó la gente de la «U», luego de un partido amistoso: «A los 11 años hice un amistoso en el Jocay de Manta y había gente que yo no sabía que estaban. Mi mami me dio la noticia y les pedí que me apoyen. Así llegué a Quito, siendo esta mi mejor decisión”, puntualizó.