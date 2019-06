Justin Bieber aclara por qué retó a pelear a Tom Cruise

Después de unos días de haber publicado un sorpresivo mensaje en el que retó a Tom Cruise a una pelea en el octágono, Justin Bieber ha revelado sus motivos.

El mensaje que el cantante publicó dejó sorprendido a todos, pues no se conocían rivalidades entre los implicados, ante los cuestionamientos Bieber prefirió no pronunciarse.

I wanna challenge Tom Cruise to fight in the octagon. Tom if you dont take this fight your scared and you will never live it down. Who is willing to put on the fight? @danawhite ?