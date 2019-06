Klopp vence el maleficio

Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, declaró este sábado no tener «palabras» para definir sus sensaciones después de ganar la Liga de Campeones al Tottenham (2-0).

«Increíble. Ha sido muy intenso durante toda la temporada. Hemos ganado, hemos marcado dos goles. Todo para esta gente. No tengo palabras. Para ser honesto, he estado en siete finales, he perdido todas. Ellos (su afición) han sufrido mucho más que yo», dijo en declaraciones a Movistar Liga de Campeones.

La final en 5 datos.

1 – SALAH Y EL SEGUNDO GOL MÁS VELOZ DE LAS FINALES DE CHAMPIONS

Un minuto y 49 segundos. Así lo fijó la UEFA como el tiempo oficial en el que Mohamed Salah batió a Hugo Lloris desde el punto de penalti en la final entre el Liverpool y el Tottenham en el estadio Wanda Metropolitano. Es el segundo más rápido de la historia de las finales de la Liga de Campeones, según confirmó el organismo. Sólo lo supera Paolo Maldini, precisamente cuando anotó el 1-0 para el Milan frente al Liverpool en la final de 2005. Sólo tardó 51 segundos. El tercero tiene firma española: Gaizka Mendieta con el Valencia frente al Bayern Múnich en el minuto 3 de la final de 2001.







2 – EL LIVERPOOL, DOS GOLES EN TRES TIROS A PORTERÍA



Primero Salah y después Origi demostraron la eficacia del Liverpool en la final del estadio Wanda Metropolitano, donde marcó dos goles en sus tres tiros entre los tres palos, según reflejan las estadísticas oficiales de la UEFA. El Tottenham lanzó más del doble, ocho, todos en el segundo tiempo, pero no acertó en ninguno.







3 – SI SALAH MARCA EN ‘CHAMPIONS’, EL LIVERPOOL NUNCA PIERDE



Mohamed Salah abrió el partido para el Liverpool. Es una garantía en la Liga de Campeones para su equipo cada gol del futbolista egipcio, el primero de esa nacionalidad en marcar en la final del máximo torneo continental. Si él marca, el bloque ‘red’ no pierde. Tampoco lo hizo este sábado en el duelo en el Wanda Metropolitano. Así había ocurrido en los 14 partidos anteriores de la competición en los que Salah marcó un gol para el Liverpool y así se repitió en la final, que mantiene el balance favorable para el equipo que golpea primero en el marcador: de las 26 finales en las que hubo gol, el conjunto que anotó inicialmente se impuso en 19.







4 – EL TOTTENHAM, MÁS POSESIÓN, EL DOBLE DE PASES… Y LA DERROTA



Aparte de su superioridad también en disparos a portería, el Tottenham manejó más la posesión de la pelota, con el 61 por ciento por el 39 de su oponente, y dio más del doble de pases, con 386 entregas por las 167 de su rival, al que también superó en porcentaje de acierto, con un 78 por ciento a 62… Pero perdió 0-2.







5 – 105,083 KILÓMETROS DEL LIVERPOOL PARA SER CAMPEÓN



El Liverpool recorrió 105,083 kilómetros en la final de este sábado en el estadio Wanda Metropolitano para proclamarse campeón de la Liga de Campeones o Copa de Europa por sexta vez en su historia. En ese apartado, además las recuperaciones (31 a 28) o el acierto en ataque, entre otros, superó al Tottenham, que corrió 103,379. EFE