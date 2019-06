La ecuatoriana Glenda Morejón estableció el récord mundial Sub 20 en 20 km marcha

Con un tiempo de 1h25:29, la marchista ecuatoriana Glenda Morejón estableció la mejor marca mundial del año en las pruebas de 20 kilómetros, firmó su mejor marca personal y estableció el récord de su país a unos meses para el Mundial de Doha.



«La competición fue bastante fuerte ya que en la prueba estaban las atletas chinas, entre ellas la campeona de Río 2016, pero me preparé bastante fuerte gracias a mi entrenador, a mis padres, que han estado ayudando, a la Federación Ecuatoriana de Atletismo, a la Secretaría del Deporte y a toda la gente que me ha estado apoyando», indicó en una entrevista con Efe.



«Me siento muy contenta de haber logrado el mejor lugar, la mejor marca personal y estoy muy feliz porque fue una competencia de altísimo nivel, un minimundial con la presencia de las atletas chinas, que eran las favoritas», expuso.



La joven atleta ecuatoriana, que recientemente cumplió 19 años, compitió sin complejos en las calles de A Coruña.



«Siempre en mi mente está que todos somos iguales, que lo que nos diferencia es la mentalidad con que entramos a competir y yo siempre lo hago con mente positiva», advirtió.



En el GP Cantone ha conseguido la marca mínima para estar en el Mundial de Doha y en los Juegos Olímpicos.



«Es la primera vez que compito en A Coruña, me pareció excelentísima la organización, el circuito y el clima, que me encantó», señaló.



La atleta ecuatoriana aguantó el ritmo de la cabeza de la prueba y dejó atrás a sus compañeras de viaje en los últimos kilómetros para llegar a la línea de meta con nueve segundos de ventaja respecto a la china Jiayu Yang. EFE