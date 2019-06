La gloria del Giro de Italia es de Richard Carapaz

Un momento histórico en la carrera de Richard Carapaz y en el ciclismo ecuatoriano: el carchense logró dominar el Giro de Italia al haber mantenido el tiempo de ventaja con respecto a sus rivales directos.

«Es lo más grande que me ha sucedido en mi carrera deportiva. He sufrido desde que he salido hasta el último momento en el que llegue al Arena de Verona»

El presidente de la República Lenín Moreno también se unió a las felicitaciones de todo el pueblo ecuatoriano:

En la premiación en el podio rosa, Primoz Roglic se posicionó en el tercer puesto, seguido de Nibali, en el segundo puesto y el Carapaz se paró sobre lo más alto del podio junto a sus dos hijos, Santiago y Sofía. Levanta los brazos y enseguida se coloca su maglia rosa por octavo día consecutivo. Suena en el Arena de Verona el himno ecuatoriano y recibe el trofeo más importante del Giro 2019.