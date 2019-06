La jugada de Messi ante Colombia de la que todos hablan en redes

Lionel Messi recibe miles de críticas por parte de los hinchas argentinos que sostienen que no se entrega de la misma manera cuando juega con la albiceleste que cuando lo hace con la blaugrana del Barcelona.

Al respecto hay dos bandos, el primero dice que Messi no tiene interés de jugar con la Selección Argentina y el otro grupo que sostiene que La Pulga no puede hacer todo solo y que en su equipo nacional no hay quién más se junte a él para crear acciones.

Esta semana se viralizó un pasaje del partido entre Argentina y Colombia en el que se ve a Messi jugar solo contra los defensas cafeteros, sin contar con la colaboración de sus compañeros de la Albiceleste.

Según Yahoo, » En ningún momento se aprecia como alguno de sus compañeros le hacen algún movimiento interesante o le piden la esférica, simplemente observan como es despojado de ella».

Fuente: Y!