La Mini TRI quiere traer a casa el tercer lugar

Ecuador se disputa la tarde de este viernes el tercer lugar en el Mundial Sub 20 que se disputa en Polonia.

Los ecuatorianos que llegaron con el cartel de campeones del Sudamericano Sub 20, hicieron un destacado papel en el Mundial Sub 20 pero la fortuna no los favoreció en la semifinal ante su par de Corea del Sur que los relegó a disputar el tercer lugar.

Ecuador se medirá a la selección italiana que también quedó en el camino en semifinales al caer ante el ahora candidato al título, Ucrania.

A partir de las 13h30 (hora de Ecuador) los dirigidos por el profe, Jorge Célico, buscarán traer a casa la medalla de bronce si logra doblegar a la selección de Italia.

Las bajas

Italia, tercera en el Mundial de la categoría disputado en Corea del Sur en 2017 al imponerse por 4-1 en los penaltis a Uruguay, echará de menos al defensa Luca Ranieri, expulsado en el partido reciente ante Ucrania, mientras que Ecuador contará con todos sus efectivos.

Alineaciones probables

Italia: Alessandro Plizzari; Matteo Gabbia, Enrico Del Prato, Alessandro Buongiomo; Raoul Bellanova, Davide Frattesi, Salvatore Esposito, Luca Pellegrini, Alessandro Tripaldelli; Gianluca Scamacca, Andrea Pinamonti.

Seleccionador: Paolo Nicolato.

Ecuador: Moisés Ramírez; John Espinoza, Gustavo Vallecilla, Jackson Porozo, Diego Palacios; José Cifuentes, Sergio Quintero, Jordan Rezabala, Alexander Alvarado; Gonzalo Plata y Leonardo Campana.

Seleccionador: Jorge Célico.

Arbitro: Por confirmar

Estadio: Municipal Gosir, de la ciudad polaca de Gdynia, con capacidad para 15.139 aficionados.

Hora: 13.30 horas local (18.30 GMT).

Con datos de EFE