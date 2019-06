La Policía investigará a Neymar por divulgar fotos de la mujer que le acusó

La Policía Civil de Río de Janeiro abrirá una investigación a Neymar por divulgar supuestas imágenes íntimas de la mujer que le ha denunciado por violación, informaron este domingo fuentes oficiales.



El Departamento contra los Delitos Informáticos indicó en un comunicado que «apurará la supuesta divulgación de un video por parte del jugador Neymar» en su cuenta de Instagram, en el que desveló a todos sus seguidores -casi 120 millones- las conversaciones con la mujer que le acusa.



Entre el material que divulgó en la madrugada de este domingo figuran las conversaciones por escrito que mantuvo desde marzo hasta mayo pasado con la presunta víctima y fotos íntimas de ésta última.



No obstante, el contenido fue editado previamente, pues las partes íntimas de la mujer fueron difuminadas digitalmente, así como los horarios y los nombres.



Neymar aseguró además que cuenta con vídeos privados enviados por la mujer que le denunció por violación, si bien no los llegó a exhibir.



En Brasil es delito ofrecer, compartir, transmitir, vender, distribuir, publicar o divulgar imágenes y/o videos de contenido sexual por cualquier medio sin el consentimiento de la víctima, con una previsión de pena de uno a cinco años de cárcel.



Existe la posibilidad de un aumento de la pena en caso de que la persona lo haya hecho por venganza o humillación tras haber mantenido una relación sexual.



«La 110ª Comisaría de la Policía Civil (en la localidad de Teresópolis) ya realizó diligencias que auxiliarán en esa investigación», indicó la corporación en la nota.



Teresópolis se encuentra la Granja Comary, el centro de entrenamiento situado a 98 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro y donde se entrena la Canarinha con miras a la Copa América que se celebrará en Brasil entre el 14 de junio y el 7 de julio.



Hasta allí llegó en su helicóptero este domingo Neymar para entrenarse, acompañado de algunos de sus compañeros en la selección como Daniel Alves, Thiago Silva, Lucas Paquetá y Arthur.



Antes de su aterrizaje, una patrulla de la Policía Civil se acercó hasta el centro de entrenamiento de la Canarinha, entró en las instalaciones y esperó en la puerta parada durante unos cinco minutos, según pudo constatar Efe, que no pudo confirmar si su presencia estaba relacionada o no con el caso Neymar.



La mujer, cuya identidad no ha sido divulgada, presentó el pasado viernes una denuncia en una comisaría de Sao Paulo acusando a Neymar de haberla violado en un hotel de París el 15 de mayo de este año.



Según contó la presunta víctima en la querella, divulgada por los portales ‘UOL’ y ‘GloboEsporte’ y confirmada por la Secretaría de Seguridad Pública de Sao Paulo, «Neymar se volvió agresivo, y mediante violencia, practicó relación sexual contra su voluntad».



El atacante del París Saint-Germain negó esa versión de los hechos, divulgó las conversaciones en sus redes sociales y aseguró que «lo que ocurrió ese día fue una relación entre un hombre y una mujer dentro de cuatro paredes, algo que ocurre en todas las parejas».



Por su parte, Neymar da Silva Santos, padre del futbolista, afirmó que representantes de la supuesta víctima entraron en contacto con él para exigirle dinero a cambio de garantizar el silencio de la mujer.

