La tecnología es buena para quienes se sienten solos, según un estudio

La tecnología juega un papel importante en la reducción del sentimiento de soledad, así lo asegura un estudio liderado por la Universidad de York, en el Reino Unido.

Para desarrollar este estudio se entregó dispositivos electrónicos como radios, televisores y tabletas a 180 personas, posteriormente se recopiló datos relacionados a la soledad emocional y social durante un período de dos años.

El estudio afirma que tras recibir los aparatos, las personas que vivían en soledad o situaciones de pobreza, pudieron conectarse con el mundo y aseguraron que su estado de salud es mejor en comparación a meses anteriores.

