La Verde regresa a Bolivia muy cuestionada tras su peor Copa América

La selección boliviana de fútbol regresó este domingo al país muy cuestionada tras su eliminación de la Copa América en Brasil, calificada como la «peor participación» de la Verde que se recuerda.



«Bolivia cierra su peor participación en la Copa», titula el diario Los Tiempos de Cochabamba sobre el equipo nacional, eliminado en la fase de grupos con tres derrotas en sus tres encuentros, con nueve goles encajados y solo dos anotados.



«Sin pena ni gloria», califica en portada Correo del Sur de Sucre el desempeño de una selección en la que se cuestiona a jugadores, cuerpo técnico y dirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol.



El Deber de Santa Cruz recoge unas declaraciones del técnico boliviano, Eduardo Villegas, tras aterrizar en la ciudad procedente de Brasil, en las que asume que «esa es la realidad del fútbol boliviano».



En un corto encuentro con la prensa tras su arribo en Santa Cruz, el centrocampista Alejandro Chumacero, uno de los referentes del equipo boliviano, señaló que las «críticas son duras», pero asumió su responsabilidad por los resultados.



«Sé que estamos mal en nuestro fútbol, lo asumo totalmente, somos responsables de eso y queremos cambiarlo», manifestó Chumacero.



Sin embargo, también recalcó que en el partido frente a Venezuela se sintieron «solos», porque a su juicio no hubo apoyo de la federación y existe una «fisura» entre futbolistas y dirigentes.



«Eliminados y con un futuro complicado», advierte Página Siete de La Paz sobre el papel de la selección boliviana para las eliminatorias del Mundial de Catar 2022.



El Día de Santa Cruz ve una «Bolivia, herida de muerte», Opinión de Cochabamba recuerda que «Bolivia repite campaña de 2001 en Colombia» y la sensación generalizada es que la Verde demostró su inferioridad futbolística frente a otras selecciones sudamericanas, con un proceso de formación iniciado por Villegas que aún no se concreta y no muestra resultados diferentes.



«Pobre», «un fracaso anunciado» o un «equipo que no tiene rumbo» son otros comentarios sobre un conjunto que cayó 3-0 ante el anfitrión Brasil en el partido inaugural, 1-3 contra Perú y de nuevo 1-3 frente a Venezuela.



La pasada semana el presidente del FBF, César Salinas, manifestó que varios de los jugadores en la selección «solo piensan en la billetera» y no en la camiseta de la Verde, que en su opinión necesita hacer un «cambio profundo».



Sus declaraciones surgieron después de un supuesto pedido de la selección de subir de 20.000 a 40.000 dólares el bono para cada jugador por su participación en la Copa América.



El presidente del país, Evo Morales, gran aficionado al fútbol, aseguró en Twitter que «faltó suerte» y confió en que nuevos talentos del fútbol boliviano traigan en el futuro buenos resultados «con trabajo en equipo de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico».

