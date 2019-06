Las malas noticias no paran para el lesionado Neymar

La mujer acusa al astro brasileño de violación y agresión física cuando esta le pidió usar preservativo para mantener relaciones sexuales.

Para Neymar las malas noticias llegan una tras otras, tras salir en muletas del estadio de Brasilia al sufrir una lesión en un encuentro amistoso con Catar de cara a la Copa América, que se perderá definitivamente por la lesión en su tobillo, en Internet tomaba fuerza un video de la supuesta agresión y violación a una famosa modelo en París.

En las redes se reveló un fragmento del video grabado en un hotel de París el pasado 15 de mayo con el que la modelo Najila Trindade acusa al ‘niño maravilla’ del fútbol brasileño de violación sexual y agresión. Según testimonio de la demandante al programa ‘Conexao Reporter’, del canal SBT, la agresión física comenzó cuando el futbolista no quiso usar un preservativo para mantener relaciones sexuales con ella. “Al negarme, él me volteó, me forzó y me golpeó en el trasero con violencia”, dijo Trindade. Sin embargo, en el metraje revelado se ve que ella es quien primero agrede físicamente al futbolista.

El fragmento del material videográfico ya viralizado en redes es apenas de unos segundos, pero se sabe que su duración total supera los 7 minutos.