Madre delfín se niega a dejar el cuerpo de su cría muerta

Esta semana se publicó un video en el que se ve a una madre delfín que empuja el cuerpo de cría que murió para mantenerlo a flote.

Una fábrica de canoas publicó el clip en su cuenta de Twitter y acompañó el video con una frase que decía «la madre delfín aún no está lista para dejar ir a su bebé muerto y lo empuja a través del canal intracostero».

En el video se ve que otro delfín se acerca para ayudar a la madre a salvar a su criatura, pero ya todo es en vano.

Mother #dolphin not ready to let go of her dead calf and pushing it through the intracoastal waterway.

It's hard to say for sure without examination, but the calf may have been hit by a boat. Please don't assume that because #dolphins are fast that you won't hit them. #sad pic.twitter.com/Le2MAwvPIB