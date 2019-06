Medellín mostrará sus cambios y logros en movilidad en «Trafic Latinoamérica»

Medellín será sede a partir del jueves de «Trafic Latinoamérica, Smart Mobility, Sustainability & Innovation», un encuentro en el que mostrará su transformación basada en el urbanismo y la innovación, en la que destacan sus avances en sistemas de movilidad.



La capital del departamento de Antioquia, estigmatizada en el pasado por la violencia del narcotráfico, surgió como una urbe renovada y moderna para consolidarse como sede de eventos internacionales.



El Sistema Integrado de Transporte Masivo, el Sistema de Bicicletas Públicas – «EnCicla», las escaleras eléctricas de la Comuna 13, los Parques Bibliotecas y las Unidades de Vida Articulada (UVA) toman protagonismo en una ciudad que en 20 años ha vivido una regeneración urbana.



Ahora se alista para albergar del 13 al 15 de junio a «Trafic Latinoamérica», evento organizado por la Feria de Madrid (Ifema) en alianza con Plaza Mayor con el propósito de extender su presencia en Iberoamérica tras realizar 15 ediciones en Madrid.



«Pensamos que Medellín es el lugar más correcto para el lanzamiento en Latinoamérica de una feria que hablará de movilidad, sostenibilidad e innovación para las ciudades», dijo a Efe el director de expansión internacional de Ifema, Jaime de la Figuera.



Medellín, catalogada en 2013 la ciudad más innovadora del mundo, al ganar el concurso «City of the Year», que organizan The Wall Street Journal y Citigroup, también acogerá en el marco de la feria de movilidad el Foro de las Ciudades Latinoamérica que reunirá expertos de España, Colombia, Brasil, Paraguay y Perú para debatir sobre transporte, planeación urbana, energía e iluminación, residuos y reciclaje, entre otras temáticas.



Con el panel «La movilidad urbana en la ciudad de Medellín», el secretario de movilidad de la Alcaldía de Medellín, Humberto Iglesias, desgranará detalles del sistema de transporte, considerado modelo en Latinoamérica al integrar autobús, metro, teleférico y tranvía para movilizar a diario más de 1,2 millones de personas.



Esta urbe, además de ser la única del país con metro, tiene Tranvía, dos líneas de Metroplus (autobús) y con cinco líneas de Metrocable (cable aéreo), que conectan a barrios de la periferia dentro de una política que involucra movilidad, cultura ciudadana e inclusión social.



La ciudad hizo en los últimos años una apuesta por las bicicletas públicas integradas al Metro de Medellín -el sistema «EnCicla», con más de 83.000 usuarios y 1.300 bicicletas ubicadas en 54 estaciones-, fortaleció sus redes peatonales con 50 nuevos pasos seguros y tiene el reto de finalizar el 2019 con 80 kilómetros de ciclorrutas.



Pero su real compromiso con la movilidad sostenible lo reafirmó con la reciente llegada de 200 taxis eléctricos, que a partir de agosto empezarán a rodar por las calles como parte de un programa que pretende reducir la emisión de agentes contaminantes.



Medellín tiene 19.300 taxis registrados, y con la renovación del parque automotor buscan que en los próximos tres años el 7 %, de estos vehículos que transiten sean eléctricos.



«Ante los retos que tenemos en calidad ambiental y por el aumento de los vehículos en la ciudad, la gran apuesta es que Medellín tiene que ser la capital de la movilidad eléctrica en América Latina», declaró el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.



Durante los tres días de «Trafic Latinoamérica», que tendrá a más de 80 expositores, 20 ponentes nacionales e internacionales, y espera recibir a más de 4.000 visitantes, esa línea de automóviles verdes será profundizada con la presentación del primer cargador de vehículos eléctricos fabricado en Colombia.



También serán exhibidas innovaciones como el tren liviano «Aeromovel» de la compañía brasileña Aerom y las barreras de contención vial de acero y madera de la chilena Tertu, mientras que la empresa estadounidense Aimsun llegará a la feria con dos aplicaciones de software para la gestión del tráfico.



«Los visitantes van encontrar un foro de debate muy interesante y una muestra comercial importante con empresas que ven el desarrollo que existe en Medellín como un lugar para proponer sus avances tecnológicos», apostilló De la Figuera.

