Miley Cyrus publicó un momento en el que un fan intenta besarla

Miley Cyrus usó su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores el momento en el que fue víctima de una agresión en España.

Mientras la cantante y actriz salía de su hotel en Barcelona, un fanático se acercó, la tomó del pelo e intentó besarla mientras la rubia caminaba hacia su transporte.

Según RT, «El tuit fue compartido más de 130.000 veces y recibió casi 500.000 etiquetas de ‘me gusta’ y más de 3.100 comentarios. Los fanáticos manifestaron su apoyo a la cantante y condenaron la conducta del hombre».

She can be wearing what she wants. She can be a virgin. She can be sleeping with 5 different people.



She can be with her husband. She can be with her girlfriend. She can be naked.



She CAN’T be grabbed without her consent. #DontFuckWithMyFreedom pic.twitter.com/hBDzuflKF1