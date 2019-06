Mohamed Salah y su divertido momento en la final de la Champions

El sábado pasado, el Liverpool se consagró como campeón de Europa tras vencer por dos a cero al Tottenham en Madrid.

La figura del Liverpool, Mohamed Salah, fue abordado por una periodista deportiva quien le hizo pasar un extraño momento. En medio del rugir de la grada, la periodista tuvo que acercarse a Salah para que escuchara sus palabras y el jugador interpretó mal la situación.

Según RT, » Al parecer, el futbolista egipcio pensó que la mujer iba a robarle un beso, por lo que de forma instintiva puso su mano derecha por delante para detenerla».

Mo Salah thought the reporter was going in for a kiss so he raised his hand to stop her 😂😂 pic.twitter.com/MTCKHq2YFq