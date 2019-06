Mujer española será juzgada por arrancar la lengua de su novio

Adaia López Esteve es acusada de una salvaje agresión hacia su exnovio, la que perpetró el mismo día en el que él decidió terminar su relación.

Cuando el hombre, de quien no se reveló la identidad, le dijo que no quería continuar su relación por su carácter incontrolable, la chica le pidió un último beso y cuando el accedió ella lo mordió tan fuerte que le arrancó un trozo de su lengua.

Según RT, » Tras una gran pelea que llevó a su segunda separación, Adaia abandonó la casa de su novio, pero minutos más tarde regresó con un tono muy diferente y se disculpó antes de pedirle un último beso. El hombre accedió y en ese instante, según la acusación, la joven le arrancó la lengua y la escupió al suelo. A continuación, salió corriendo de la vivienda, dejando a su pareja desangrándose».

La acusación particular pide diez años de prisión contra López por considerar una agresión grave la que perpetró en contra de su pareja. Pero para no quedarse atrás la mujer también presentó una denuncia en contra de su ex por acoso y maltrato y pidió un año de cárcel.

López dijo que ese día de la agresión su pareja la agredió y no la dejó salir a recargar su celular, sostuvo que la empujó y se puso encima de ella para que no se moviera hasta el punto de no dejarla respirar. «Es imposible que yo hiciera nada» dijo.

Por el momento Adaia López será juzgada en Barcelona