Multitudinaria manifestación en defensa de la familia tradicional en Quito

Más de 15.000 personas participaron este sábado en una manifestación en Quito en defensa de la familia tradicional, convocada por organizaciones de la sociedad civil y colectivos de diferentes confesiones de fe.



Luciendo camisetas blancas con la leyenda «Pro vida y Pro familia Ecuador», los manifestantes iniciaron la marcha en el Centro Histórico y avanzaron cerca de cinco kilómetros hasta la Corte Constitucional.



Cinco de los nueve jueces de esa Corte abrieron el pasado 12 de junio la puerta al matrimonio civil igualitario en el país, lo que reavivó la polémica en torno al concepto de familia.



En la marcha que recorrió el centro histórico de Quito, los manifestantes portaron carteles que rezaban, entre otros, «No al matrimonio igualitario» y «La familia es el lugar donde comienza la vida».



Otra pancarta decía «Respeto para el gay, pero más respeto a la Ley, artículo 67», en referencia a ese apartado de la Constitución que señala que el matrimonio es entre hombre y mujer.



«Una preferencia personal no puede ser ley nacional», anotaba otro cartel que se exhibía en la marcha en la que también se echó mano de salmos para defender el concepto tradicional de familia.



Pero representantes de organizaciones LGBTI consideran que con el fallo de la Corte Constitucional no se ha transgredido la Carga Magna y que ésta es «un órgano vivo que tiene que ser leído en su integralidad» y «no literalmente ni artículo por artículo».



Los manifestantes aprovecharon la marcha de este sábado para protestar también contra el aborto, otro tema polémico en Ecuador, donde se debate sobre su legalización en caso de violación.



«Hacer dinero con abortos es el peor de los sicariatos. Matar un ser humano no es un derecho humano», decía una pancarta en la manifestación, mientras en otra se apuntaba que «Defender la familia no es discriminar».



Asimismo, apuntaron que «lo más unido que hizo Dios es la familia: creó al hombre y a la mujer» y entregaron un manifiesto en el que aseveraron que se convocaron para «reivindicar el modelo perfecto de la familia que ha permitido que la humanidad permanezca en el transcurso del tiempo».



Un modelo de la familia que, «por su naturaleza biológica, permite ser el vínculo que produce la vida y la protege desde la concepción hasta su desarrollo pleno».



«Reivindicamos el modelo que la Constitución de Ecuador reconoce, y que la mayoría de nosotros aprobó en las urnas. Reivindicamos el matrimonio entre un hombre y una mujer, y rechazamos cualquier intento de cambiar lo que dice claramente la Constitución, la naturaleza y la moral», reza el manifiesto.



En el escrito, exigen a los poderes del Estado que «respeten las leyes, el orden jurídico, los valores y principios morales de las mayorías».



Y motivan a quienes comparten sus conceptos a declararse «en estado de alerta frente a los intentos de instaurar una dictadura ideológica, disfrazada como una supuesta agenda de derechos».



Al llegar a la Corte Constitucional, los manifestantes cantaron el himno nacional para representar que están «luchando por la patria y la familia», según dijeron al tiempo de agradecer el apoyo de quienes se manifestaron también este sábado en otras ciudades de Ecuador.



En el escrito, aclararon que «esto no va a terminar aquí» y solo es el principio de un proceso en defensa de su concepto de familia. «¡El gigante se despierta hoy!», concluye el manifiesto distribuido este sábado, día en que grupos LGBTI también preparan marchas en las principales ciudades del país.



Colectivos de lesbianas, gais, transgéneros, bisexuales e intersexuales conmemorarán este sábado en Ecuador el Día Internacional del Orgullo LGTBI, y aprovecharán también para reivindicar el matrimonio civil igualitario.



Pamela Troya, activista LGBTI, dijo que es una «equivocación» decir que la Corte abrió la puerta para el «matrimonio homosexual» pues, «no hemos luchado por una institución paralela para personas homosexuales. Hemos luchado por un matrimonio civil igualitario».

Fuente: EFE